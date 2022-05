A Sirolo una targa per 'Jicky', la 007 britannica torturata dai nazisti (Di domenica 8 maggio 2022) AGI - Il 7 maggio del 1945 la fine del terzo Reich con la resa incondizionata della Germania. Il 7 maggio del 2022 l'omaggio a 'Jicky', al secolo Hazel Juvenal-Smith, con una targa a lei dedicata. Fu un'agente segreta britannica di Sua Maestà, arruolata dal governo di Winston Churchill per combattere i nazisti. L'evento promosso dal Circolo Culturale di Sirolo, con il patrocinio dei comuni di Sirolo e Numana si è svolto nella piazza di Sirolo, a pochi metri dalla casa dove risiedeva e dove è stata posizionata la targa. A presenziare la cerimonia, il diplomatico dell'ambasciata britannica, Cameron Ballester, primo segretario Future Economic Relationship dell'Ambasciata, una rappresentanza dell'Anpi, la professoressa Marta Marchetti, ... Leggi su agi (Di domenica 8 maggio 2022) AGI - Il 7 maggio del 1945 la fine del terzo Reich con la resa incondizionata della Germania. Il 7 maggio del 2022 l'omaggio a '', al secolo Hazel Juvenal-Smith, con unaa lei dedicata. Fu un'agente segretadi Sua Maestà, arruolata dal governo di Winston Churchill per combattere i. L'evento promosso dal Circolo Culturale di, con il patrocinio dei comuni die Numana si è svolto nella piazza di, a pochi metri dalla casa dove risiedeva e dove è stata posizionata la. A presenziare la cerimonia, il diplomatico dell'ambasciata, Cameron Ballester, primo segretario Future Economic Relationship dell'Ambasciata, una rappresentanza dell'Anpi, la professoressa Marta Marchetti, ...

