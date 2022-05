infoitinterno : Udine, anziana trovata morta in casa. Era seminuda e con diverse ferite - infoitinterno : Anziana trovata morta nel suo appartamento a Udine - MediasetTgcom24 : Udine, anziana uccisa a coltellate in casa: tre anni fa era stata ferita dal figlio #udine #treannifa… - serenel14278447 : Anziana trovata morta nel suo appartamento a Udine - giornaleradiofm : Anziana trovata morta nel suo appartamento a Udine -

Leggi Anche Italiana uccisa in Lussemburgo durante una rapina: arrestati tre giovani 'Al momento - ha chiarito il procuratore di, Massimo Lia - non c'è nulla di cristallizzato: stiamo ...Lauretta Toffoli, 74 anni, residente a, è stata ritrovata priva di vita dal figlio all'interno del suo appartamento al secondo piano ...sono spariti televisori e altri averi dell'. Da ...Sembra che dalla casa siano spariti degli oggetti e non siano stati rilevati segni di effrazione (L'Unione Sarda.it) Shock a Udine per la morte di Lauretta Toffoli. E’ questa la domanda che tutti si ...Una donna di 74 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Udine. Il corpo, seminudo, presentava diverse ferite da arma da taglio: l’allarme è stato lanciato dal figlio.