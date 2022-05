Traffico Roma del 07-05-2022 ore 15:30 (Di sabato 7 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Bentrovati non molto Traffico registrato sulla rete viene cittadina nessun impedimento sul Raccordo Anulare Traffico scorrevole anche in tangenziale mentre per difficoltà sulla Pontina penalizzata da lavori in corso da incolonnamenti verso Latina tra Spinaceto e Castel di Decima ci sono cose anche verso l’Eur tra Castel Romano Trigoria Castel di Decima la polizia locale Poi ci sentiamo un incidente sulla Prenestina nei pressi di via modulo ci troviamo nell’estrema periferia est della città Ci sono code nelle due direzioni al Foro Italico gli internazionali di tennis Se in questi giorni soprattutto da lunedì Traffico più intenso stasera all’Olimpico in programma Lazio Sampdoria le misure relative alla sosta della viabilità nell’area del Foro Italico ... Leggi su romadailynews (Di sabato 7 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Bentrovati non moltoregistrato sulla rete viene cittadina nessun impedimento sul Raccordo Anularescorrevole anche in tangenziale mentre per difficoltà sulla Pontina penalizzata da lavori in corso da incolonnamenti verso Latina tra Spinaceto e Castel di Decima ci sono cose anche verso l’Eur tra Castelno Trigoria Castel di Decima la polizia locale Poi ci sentiamo un incidente sulla Prenestina nei pressi di via modulo ci troviamo nell’estrema periferia est della città Ci sono code nelle due direzioni al Foro Italico gli internazionali di tennis Se in questi giorni soprattutto da lunedìpiù intenso stasera all’Olimpico in programma Lazio Sampdoria le misure relative alla sosta della viabilità nell’area del Foro Italico ...

Advertising

giuliainnocenzi : 3000€ al mese per affittare delle tigri in gabbia da tenere in giardino! Succede in Italia come ha documentato la… - rotaruchristina : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso a via della Casetta Mattei, tra Vicolo del Conte e via Portuense, su un tratto di circa… - VAIstradeanas : 14:17 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:5Km/h - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via Taranto. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via di Acqua Bullicante, tra via Casilina e via Prenestina-Largo Preneste, s… -