“Stanley Tucci: Searching For Italy”, arriva la puntata girata a Torino (Di sabato 7 maggio 2022) La seconda stagione di Stanley Tucci: Searching for Italy, vincitore dell’Emmy Award 2021 per l’Outstanding Hosted Nonfiction Program, ha debuttato domenica 1° maggio sulla CNN e domenica 8 maggio alle ore 21.00 andrà in onda l’episodio che vede protagonista Torino e il Piemonte. Dopo il grande successo della prima stagione – andata in onda sulla CNN a partire da febbraio 2021 – la società londinese Raw ltd ha scelto il territorio piemontese per ambientare una puntata della seconda stagione. Il noto attore Stanley Tucci, candidato all’Oscar e vincitore di un Emmy Award, di origini italiane da parte di entrambi i genitori, soddisfa la sua passione per la cucina italiana. E lo fa esplorando le storie e le persone dietro la cucina più popolare del mondo. ... Leggi su velvetmag (Di sabato 7 maggio 2022) La seconda stagione difor, vincitore dell’Emmy Award 2021 per l’Outstanding Hosted Nonfiction Program, ha debuttato domenica 1° maggio sulla CNN e domenica 8 maggio alle ore 21.00 andrà in onda l’episodio che vede protagonistae il Piemonte. Dopo il grande successo della prima stagione – andata in onda sulla CNN a partire da febbraio 2021 – la società londinese Raw ltd ha scelto il territorio piemontese per ambientare unadella seconda stagione. Il noto attore, candidato all’Oscar e vincitore di un Emmy Award, di origini italiane da parte di entrambi i genitori, soddisfa la sua passione per la cucina italiana. E lo fa esplorando le storie e le persone dietro la cucina più popolare del mondo. ...

