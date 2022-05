“Non dormivo per le chiacchiere contro l’Inter | nessuno deve dubitare di noi” | le confessioni di Mihajlovic sull’ultimo ricovero

(Di sabato 7 maggio 2022) Sinisaè tornato alla normalità dopo l’ultimoa causa del ritorno della leucemia. Il Bologna ha intenzione di chiudere la stagione nel miglior modo possibile e nel prossimo match dovrà vederselail Venezia. Al fianco della squadra ci sarà Sinisa Mihajovic, 49 giorni dopo l’ultima panchinal’Atalanta. Il serbo è stato costretto a fermarsi, a causa del ritorno della malattia. Mihajovic, in conferenza stampa, ha svelato tutti i dettagli dell’ultimo. “Se voi giornalisti mi siete mancati? Sì sì, ma siete un male necessario, a volte… Rivedervi fa parte della normalità e quindi in certi casi ti mancano anche certe situazioni. Vado a Venezia sì: nel momento in cui sono entrato all’ospedale e sono venuti a salutarmi De Silvestri e Soriano il sogno era quello di ...

CalcioWeb : Le confessioni di Sinisa #Mihajlovic sull'ultimo ricovero: l'allenatore del #Bologna torna in panchina - gb46290720 : RT @RadioRossonera: Sinisa #Mihajlovic torna e si toglie qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell'#Inter - _sereee_ : Era una vita che non dormivo così tanto - RadioRossonera : Sinisa #Mihajlovic torna e si toglie qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell'#Inter - InterHubOff : ??#Mihajlovic: “Nessuno deve dubitare della nostra professionalità, mi dicevo “l’Inter fa bene a fare ricorso, la pe… -

la notte,volevo che succedesse quello che tutti davano per scontato". (Getty Images) tutte le notizie di bologna mihajlovic conferenza Leggi i commenti Serie a: tutte le notizie [ { "...Erano tre giorni che, quando poi ci era stato detto che l'intitolazionesarebbe stata possibile… ma ora c' la buona notizia. La via scelta per l'intitolazione si trova nella ... “Non dormivo per le chiacchiere contro l’Inter, nessuno deve dubitare di noi”, le confes ... Sinisa Mihajlovic torna in sala stampa. Ecco le parole dell’allenatore del Bologna alla vigilia della sfida col Venezia, riportate da TMW: “Mi siete mancati anche voi, siete un male necessario (ride, ...CREMONA, 07 MAG - La vittoria a Como, il ritorno in pullman, la città impazzita di gioia attraversata lentamente per godersi lo spettacolo dei caroselli e poi, intorno alle due e mezza di notte, l'app ...