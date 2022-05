Masso crollato | riapre la SS186 di Monreale tra Sagana e Borgetto dopo 2 settimane

Agenzia ANSA

... a causa di un grossoche si è staccato dal versante adiacente la loro abitazione e ha ... S tanotte è, fortunatamente senza causare alcun ferito, il ponte sul fiume san Bartolomeo a causa ...Unsi è staccato da una parete rocciosa ed èin strada, in via della Carrubba a Castellammare del Golfo. E' avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Ci troviamo, fortunatamente, in una ... Massi nella notte sulla regionale a Gaby, strada chiusa Nel paese della Val Seriana fra un paio di settimane potrebbero partire i lavori per la messa in sicurezza dopo lo smottamento, ma la strada per Valpiana resta chiusa ...I comuni di Gaby, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, in Valle d'Aosta, saranno isolati fino a sabato mattina. La strada regionale 44 della valle del Lys resta chiusa dopo che nella notte son ...