LIVE Atletica, Nairobi 2022 in DIRETTA: Omanyala firma un 9.85 e vince i 100 metri! Solo 10.24 per Tortu

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

MARCELL JACOBS NON CORRERA' A Nairobi: E' AL PRONTO SOCCORSO

FEBBRE ALTA PER MARCELL JACOBS: COME STA, QUANDO TORNA IN ITALIA E DUBBI SULLE PROSSIME GARE

16.59 Fred Kerley ha corso un bel 9.92, ma non è bastato per battere il padrone di casa.

16.58 Omanyala!!!! 9.85!!!! ANDATURA IMPERIOSA DEL KENIANO CHE BATTE FRED KERLEY!!! Brutta prestazione per Tortu che paga un pessimo avvio.

16.56 Omanyala viene Solo ammonito e si ripresenta nuovamente al via.

16.54 FALSA PARTENZA!!! FALSA PARTENZA PER Omanyala! Tortu ha corso per più metri e potrebbe risentirne! Non fortunato l'azzurro.

16.52 Questi gli atleti al via dalla corsia 1: Rodgers, Matadi, Tortu, Omanyala, ...

