fanpage : Silvia ce l’ha fatta. Nonostante le ferite profonde è fuori pericolo di vita e ha iniziato la riabilitazione. - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #ladispoli, Silvia Antoniozzi si sveglia dal coma: «Sono viva grazie a mia figlia, mi ha fatto da scudo» - leggoit : #ladispoli, Silvia Antoniozzi si sveglia dal coma: «Sono viva grazie a mia figlia, mi ha fatto da scudo» - Milli19751 : RT @ilmessaggeroit: #ladispoli, #silvia #antoniozzi si risveglia: «Mia figlia mi ha fatto da scudo e mi ha salvato» - ilmessaggeroit : #ladispoli, #silvia #antoniozzi si risveglia: «Mia figlia mi ha fatto da scudo e mi ha salvato» -

Le prime parole diAntoniozzi , 47 anni, appena risvegliata dal coma farmacologico nel letto della Rianimazione del San Camillo sono tutte per Sofia, 17 anni., Sofia si sveglia dal ...Antoniozzi si è risvegliata dal coma . La donna, accoltellata dall'ex marito Fabrizio Angeloni nella sua casa diinsieme alla figlia Sofia , è ora fuori pericolo. E proprio per la ...Due buone notizie in questi giorni, per fortuna, dopo la drammatica ricostruzione dei fatti a Ladispoli. Si era temuto il peggio ... Ha provato a uccidere sua moglie. Silvia Antoniozzi e anche sua ...Silvia Antoniozzi si è risvegliata dal coma. La donna, accoltellata dall'ex marito Fabrizio Angeloni nella sua casa di Ladispoli insieme alla figlia Sofia, è ora fuori pericolo.