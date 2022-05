Jacobs in ospedale per gastroenterite, niente Nairobi: "Che rabbia!" (Di sabato 7 maggio 2022) Doveva essere la grande serata del duo di olimpionici azzurri Marcell Jacobs-Filippo Tortu , ai 1800 metri di quota di Nairobi, ma un disturbo gastrointestinale per il primo e una gara storta per il secondo... Leggi su feedpress.me (Di sabato 7 maggio 2022) Doveva essere la grande serata del duo di olimpionici azzurri Marcell-Filippo Tortu , ai 1800 metri di quota di, ma un disturbo gastrointestinale per il primo e una gara storta per il secondo...

Advertising

Eurosport_IT : A causa di un forte virus intestinale che lo ho costretto in ospedale tutta la notte, Marcell Jacobs oggi non corre… - Damianodanny1 : SPRINT DI RABBIA JACOBS DIMESSO DA OSPEDALE KENYA SLITTA RIENTRO IN ITALIARABBIA CAMPIONE OLIMPICO, COLPITO DA… - italiaserait : Domenica Sport – Improvvisi problemi gastrointestinali costringono Jacobs al ricovero in ospedale: persa la presti… - ilcirotano : Jacobs dimesso dall’ospedale, ma slitta il rientro in Italia: 'Che rabbia!' - - ParliamoDiNews : sprint di rabbia - jacobs dimesso dall’ospedale di nairobi, in kenya,ma slitta il rientro in italia - Sport #sprint… -