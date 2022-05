I convocati di Juric per Torino-Napoli: out un altro giocatore! (Di sabato 7 maggio 2022) Il tecnico Ivan Juric ha selezionato 22 calciatori per la partita contro il Napoli, il cui calcio d’inizio è previsto alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. FOTO: Getty Images, Torino La partita tra Torino e Napoli è valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di serie A TIM. Di seguito le scelte del tecnico granata: PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bremer, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima CENTROCAMPISTI: Linetty, Mandragora, Pobega, Praet, Ricci ATTACCANTI: Belotti, Brekalo, Pellegri, Pjaca, Seck Gli indisponibili Oltre agli indisponibili Fares, Sanabria, Warming e Zaza, ed allo squalificato Lukic, non convocato Buongiorno (problema muscolare). Leggi su spazionapoli (Di sabato 7 maggio 2022) Il tecnico Ivanha selezionato 22 calciatori per la partita contro il, il cui calcio d’inizio è previsto alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico Grande. FOTO: Getty Images,La partita traè valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di serie A TIM. Di seguito le scelte del tecnico granata: PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bremer, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima CENTROCAMPISTI: Linetty, Mandragora, Pobega, Praet, Ricci ATTACCANTI: Belotti, Brekalo, Pellegri, Pjaca, Seck Gli indisponibili Oltre agli indisponibili Fares, Sanabria, Warming e Zaza, ed allo squalificato Lukic, non convocato Buongiorno (problema muscolare).

