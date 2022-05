Gp Miami libere: Leclerc vince la prima gara (Di sabato 7 maggio 2022) Oggi 6 Maggio 2022 si sono corse le prime libere del Gp Miami che ha visto brillare la Ferrari di Charles Leclerc e la Mercedes di George Russell, con il terzo incomodo Max Versteppen. Leclerc infatti è arrivato primo e Sainz sesto (media classifica), con una vettura efficiente sul nuovo circuito. Alonso invece ha concluso al 12 posto con un Alpine insufficiente, mentre Lewis Hamilton non riesce ad andare sopra l’ottava posizione, anche se ha mostrato di essere migliorato. Gasly invece con la sua AlphaTauri finisce per essere quinto con una prestazione eccellente. La FIA ha un piccolo problema: Michael Masi Una lotta aperta La battaglia tra Ferrari e Red Bull sembra scontata sul nuovo circuito di Miami, ma nelle Prove libere 1 un impressionante George Russell ha piazzato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 7 maggio 2022) Oggi 6 Maggio 2022 si sono corse le primedel Gpche ha visto brillare la Ferrari di Charlese la Mercedes di George Russell, con il terzo incomodo Max Versteppen.infatti è arrivato primo e Sainz sesto (media classifica), con una vettura efficiente sul nuovo circuito. Alonso invece ha concluso al 12 posto con un Alpine insufficiente, mentre Lewis Hamilton non riesce ad andare sopra l’ottava posizione, anche se ha mostrato di essere migliorato. Gasly invece con la sua AlphaTauri finisce per essere quinto con una prestazione eccellente. La FIA ha un piccolo problema: Michael Masi Una lotta aperta La battaglia tra Ferrari e Red Bull sembra scontata sul nuovo circuito di, ma nelle Prove1 un impressionante George Russell ha piazzato ...

