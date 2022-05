Gli chiedono di De Laurentiis: risposta in diretta di Spalletti! (Di sabato 7 maggio 2022) L’allenatore azzurro Luciano Spalletti, nel pre partita di Torino Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN, parlando soprattutto del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. “La sua cultura sono un valore aggiunto“, queste le parole del mister toscano, segno di grande stima nei confronti del presidente. Di seguito le sue parole: Napoli De Laurentiis (Getty Images)“È stato giusta la gestione di De Laurentiis nelle ore del post partita di Empoli nelle decisioni che sono state prese. La sua autorità e la sua cultura sono valori aggiunti se messo a disposizione perché è il nostro presidente”. “Abbiamo a che fare con delle persone serie, che recepiscono i messaggi che si mandano e i nostri giocatori sono professionisti seri“. Futuro a Napoli? “Me lo mandate sempre, avete dei dubbi forse. Chiariteveli da ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 7 maggio 2022) L’allenatore azzurro Luciano Spalletti, nel pre partita di Torino Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN, parlando soprattutto del presidente azzurro Aurelio De. “La sua cultura sono un valore aggiunto“, queste le parole del mister toscano, segno di grande stima nei confronti del presidente. Di seguito le sue parole: Napoli De(Getty Images)“È stato giusta la gestione di Denelle ore del post partita di Empoli nelle decisioni che sono state prese. La sua autorità e la sua cultura sono valori aggiunti se messo a disposizione perché è il nostro presidente”. “Abbiamo a che fare con delle persone serie, che recepiscono i messaggi che si mandano e i nostri giocatori sono professionisti seri“. Futuro a Napoli? “Me lo mandate sempre, avete dei dubbi forse. Chiariteveli da ...

