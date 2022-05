Estefania e Roger Balduino in crisi a L’Isola 2022: “Non sei stato chiaro” (Di sabato 7 maggio 2022) Ieri sera, a L’Isola dei Famosi, c’è stato un nuovo confronto tra Roger Balduino, Estefania Bernal e Beatriz Marino. Da quando quest’ultima è sbarcata in Honduras, le cose hanno iniziato a vacillare. Il modello brasiliano, infatti, ha dimostrato di essere ancora affezionato alla sua ex fidanzata. La naufraga argentina, ovviamente, non ha preso bene queste confessioni. La ragazza ha ammesso di essere rimasta molto delusa dal comportamento di Roger. Da lui, non si sarebbe mai aspettato simili parole. Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Isola dei Famosi, Roger geloso di Beatriz: “Mi fa perdere la testa” Nella puntata di ieri sera de L’Isola dei Famosi, l’atmosfera è diventata ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 7 maggio 2022) Ieri sera, adei Famosi, c’èun nuovo confronto traBernal e Beatriz Marino. Da quando quest’ultima è sbarcata in Honduras, le cose hanno iniziato a vacillare. Il modello brasiliano, infatti, ha dimostrato di essere ancora affezionato alla sua ex fidanzata. La naufraga argentina, ovviamente, non ha preso bene queste confessioni. La ragazza ha ammesso di essere rimasta molto delusa dal comportamento di. Da lui, non si sarebbe mai aspettato simili parole. Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Isola dei Famosi,geloso di Beatriz: “Mi fa perdere la testa” Nella puntata di ieri sera dedei Famosi, l’atmosfera è diventata ...

