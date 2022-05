DIRETTA Giro d’Italia 2022, cronometro Budapest LIVE: Alex Dowsett leader provvisorio, De Marchi secondo per un’incollatura (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 LA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA cronometro 14.33 Balza al terzo posto Matthias Brändle, austriaco che corre per il team Israel-Premier Tech (+4”). Terzetto della formazione israeliana in vetta alla classifica! 14.30 La top5 provvisoria: 1 Dowsett Alex IPT 12? 23”2 DE Marchi Alessandro IPT + 00? 00” 3 PEÁK Barnabás IWG + 00? 06” 4 DENZ Nico DSM + 00? 25” 5 VANHOUCKE Harm LTS + 00? 25” 14.27 Sul tracciato lo statunitense Lawson Craddock (EF Education-EasyPost) che sa difendersi piuttosto bene nelle prove contro il tempo. 14.24 Un ottimo Alessandro De Marchi eguaglia il riferimento cronometrico di Dowsett ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA14.33 Balza al terzo posto Matthias Brändle, austriaco che corre per il team Israel-Premier Tech (+4”). Terzetto della formazione israeliana in vetta alla classifica! 14.30 La top5 provvisoria: 1IPT 12? 23”2 DEAlessandro IPT + 00? 00” 3 PEÁK Barnabás IWG + 00? 06” 4 DENZ Nico DSM + 00? 25” 5 VANHOUCKE Harm LTS + 00? 25” 14.27 Sul tracciato lo statunitense Lawson Craddock (EF Education-EasyPost) che sa difendersi piuttosto bene nelle prove contro il tempo. 14.24 Un ottimo Alessandro Deeguaglia il riferimento cronometrico di...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? BAGNAIA SUPER POLE POSITION ? Giro spettacolare del pilota Ducati I risultati ? - RaiNews : In corso la seconda tappa del #giroditalia: la cronometro di #Budapest Segui la diretta qui... #Giro #RaiGiro… - zazoomblog : LIVE – Giro d’Italia 2022 seconda tappa cronometro Budapest: aggiornamenti in DIRETTA - #d’Italia #seconda #tappa… - sportface2016 : LIVE - #Giro105 Inizia la seconda tappa del #Giro2022, la cronometro di #Budapest! Segui la corsa in tempo reale co… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2022 cronometro Budapest LIVE: alle 14.00 parte il primo corridore l’Italia punta su Sobrero… -