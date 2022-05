Charlene di Monaco | la sofferenza senza fine | anche lui l’ha abbandonata così

(Di sabato 7 maggio 2022) Alberto si sarebbe visto in Italia con la sua ex, Nicole Coste: tra lui ec’è sempre più distanza. Negli ultimi tempiWittstock è tornata a mostrarsi in pubblico, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti i fan che speravano in un ritorno in buona salute della principessa. Tuttavia, nessuno ha potuto fare a meno di notare come il volto dinon sia affatto quello di una persona felice. Sia nelle immagini pubblicate in occasione di Pasqua che in quelle scattate durante l’E-Prix, il campionato mondiale di Formula E (dove gareggiano auto elettriche), il viso della moglie di Alberto diappare quasi sempre triste, fatta eccezione per qualche sorriso timidamente (e forzatamente) accennato. Ma cosa succede trae Alberto? E’ la domanda che si ...

Advertising

VanityFairIt : Lo ha rivelato il settimanale francese Voici. E l'amore? - ParliamoDiNews : Un contratto milionario dietro il ritorno a Monaco di Charlène? | Vanity Fair Italia #VanityFairStories… - ParliamoDiNews : `Charlene di Monaco si è sottoposta a un intervento che l`ha deturpata. A salvarla sono stati i chirurghi europei”… - infoitcultura : Charlene di Monaco, 'intervento fallito e volto sfigurato': cosa si nasconde dietro il suo isolamento - infoitcultura : “Charlene di Monaco si è sottoposta a un intervento che l’ha deturpata -

Non va dimenticato come Alberto di, al di là delle apparenze, non abbia saputo o potuto superare il distacco traumatico dalla madre, che ha lasciato una ferita che non si è mai rimarginata del ...Secondo Voici , Charlène dovrà essere presente per esempio "al Grand Prix di, alla Festa nazionale e per Santa Devota", la patrona diche si festeggia il 26 e il 27 gennaio. Stabilita ...Alberto si sarebbe visto in Italia con la sua ex, Nicole Coste: tra lui e Charlene c’è sempre più distanza. Negli ultimi tempi Charlene Wittstock è tornata a mostrarsi in pubblico, facendo tirare un s ...Il settimanale Voici lancia una nuova indiscrezione (che avrebbe fonti certe vicino a Palazzo Grimaldi) su Charlene e Alberto di Monaco: la principessa avrebbe fatto firmare al marito un contratto per ...