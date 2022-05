Ucraina | Bolkvadze Georgia | ' suonerei Ciaikovski | cultura serve a unire | non dividere'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Non condivido le censure che ci sono state nei confronti di alcuni autori russi come Dostoevskij. Non è un buon approccio. E' stata mischiata la letteratura, l'arte con la politica". Lo dice all'Adnkronos Elisso, presidente della Commissionedel Parlamento della Repubblica della, che afferma: "Io personalmente in quanto pianista. Che senso ha rifiutarsi di suonare un pezzo di un grande compositore, solo perché russo? O cancellare eventi dedicati a Dostoevskij, come in Francia? Né, né Dostoevskij potevano immaginare ciò che sta accadendo adesso. Laa ri, non a. L'arte parla un linguaggio universale attraverso ...