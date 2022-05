Traffico Roma del 06-05-2022 ore 08:30 (Di venerdì 6 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Bentrovati Traffico intenso con la lentamente cosa su tutte le consolare in entrata verso il centro abbiamo code sulla Cassia La storta e Tomba di Nerone incolonnamenti anche sulla Flaminia dalla però il video di Tor di Quinto in realtà la situazione sul Raccordo Anulare cosa tratta in carreggiata interna a partire dal bivio con la Roma Napoli fino all’uscita di Atina in carreggiata esterna code tra la Prenestina Tiburtina direzione Salaria cose anche nel settore opposto sempre in esterna tra Boccea e Aurelia permangono rallentamenti in coda sul tratto Urbano della Roma L’Aquila da Tor Cervara alla tangenziale est poi in tangenziale abbiamo Traffico intenso con code dal vivo con la stazione Tiburtina fino all’uscita Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovatiintenso con la lentamente cosa su tutte le consolare in entrata verso il centro abbiamo code sulla Cassia La storta e Tomba di Nerone incolonnamenti anche sulla Flaminia dalla però il video di Tor di Quinto in realtà la situazione sul Raccordo Anulare cosa tratta in carreggiata interna a partire dal bivio con laNapoli fino all’uscita di Atina in carreggiata esterna code tra la Prenestina Tiburtina direzione Salaria cose anche nel settore opposto sempre in esterna tra Boccea e Aurelia permangono rallentamenti in coda sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Tor Cervara alla tangenziale est poi in tangenziale abbiamointenso con code dal vivo con la stazione Tiburtina fino all’uscita Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio ...

