Torta salata dal ripieno coinvolgente: la ricetta più deliziosa mai fatta. (Di venerdì 6 maggio 2022) Preferisci una colazione salata o hai voglia di un antipasto con i fiocchi? Qui di seguito troverai la ricetta di una Torta salata perfetta per soddisfare le voglie del tuo stomaco. In soli 5 minuti potrai realizzare un rustico, formato da pancetta e formaggio, morbido e gustoso perfetto da assaporare in qualsiasi occasione. La realizzazione oltre ad essere veloce è anche molto facile e svuoterà il tuo frigo in poche mosse. Ci occorrono i seguenti ingredienti: 550 gr di farina 1 cucchiaino di sale 450 ml di latte 1 cucchiaio di zucchero 300 gr di pancetta 1 cucchiaio di lievito in polvere per preparazioni salate 4 uova 2 steli di cipolle verdi 60 gr di burro Olio vegetale 200 gr di formaggio Prepariamo insieme una Torta salata perfetta in qualunque occasione. Ci vorranno solo una ...

