Torino | 16enne ucraina esce dal coma ascoltando i Ma?neskin

Sono bastate poche note di un brano dei Måneskin, la sua rock band preferita, e Anna ha riaperto gli occhi. La 16enne era in coma da tre mesi, da quando è rimasta ferita in un incidente stradale mentre era in fuga dalla guerra in Ucraina. Vi raccomandiamo... Ucraina: 217 giocattoli esposti in omaggio ai bambini morti in guerra L'adolescente e la sua famiglia si erano messi in viaggio il 24 febbraio 2022: suo padre ha avuto un colpo di sonno mentre era alla guida ed è morto sul colpo, lei è rimasta gravemente ferita e ha riportato un trauma cranico e vertebrale. I volontari di MirNow, una rete di associazioni di solidarietà, hanno immediatamente trasportato Anna dall'ospedale di Leopoli al reparto di terapia intensiva del

