Reddito cittadinanza maggio 2022, novità e date da tenere d’occhio (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Emergono le prime informazioni sulla mensilità del Reddito di cittadinanza in pagamento nel mese di maggio. La data della ricarica sarà la solita, con i pagamenti da parte di Poste italiane – su disposizione dell’Inps – che verranno effettuati a cavallo tra il 26 e il 27 del mese corrente. Ma, spiega Money.it, non per tutti: ci sono, infatti, delle famiglie che a maggio attenderanno invano il Reddito di cittadinanza che invece non verrà pagato. Questo vale per quei nuclei familiari che ad aprile hanno ricevuto la trentaseiesima ricarica, facendo così scattare la decadenza per avvenuto termine del secondo periodo di fruizione. Come vuole la normativa, infatti, il Reddito di cittadinanza si può fruire in maniera continuativa per un ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Emergono le prime informazioni sulla mensilità deldiin pagamento nel mese di. La data della ricarica sarà la solita, con i pagamenti da parte di Poste italiane – su disposizione dell’Inps – che verranno effettuati a cavallo tra il 26 e il 27 del mese corrente. Ma, spiega Money.it, non per tutti: ci sono, infatti, delle famiglie che aattenderanno invano ildiche invece non verrà pagato. Questo vale per quei nuclei familiari che ad aprile hanno ricevuto la trentaseiesima ricarica, facendo così scattare la decadenza per avvenuto termine del secondo periodo di fruizione. Come vuole la normativa, infatti, ildisi può fruire in maniera continuativa per un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ritocchi al decreto aiuti: cambiano alcune misure come il bonus da 200 euro per lavoratori, pensionati e disoccupat… - Mov5Stelle : C'è chi ha creato il reddito di cittadinanza per contrastare la povertà e c'è chi lo considera una 'paghetta di Sta… - petergomezblog : Primo maggio – Scarpetta (Ocse): “In Italia la qualità del lavoro è peggiorata, serve un salario minimo. Il reddito… - francesco801004 : Bonus da 200 euro anche a chi ha reddito di cittadinanza e autonomi. Arriva lo sconto sui mezzi pubblici… - lifestyleblogit : Reddito cittadinanza maggio 2022, novità e date da tenere d'occhio - -