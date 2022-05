Advertising

GdB_it : Pg Perugia, respingere richiesta ricusazione Palamara -

Agenzia ANSA

La Procura generale diha chiesto il rigetto della domanda di ricusazione avanzata dai difensori di Luca Palamara dei giudici di fronte ai quali è in corso il processo per corruzione. Motivata dall'iscrizione dei ...... ammesso che ilbatta in casa il Monza che però la serie A la vede a portata di mano dopo ... Novakovich con azione personale da sinistra si vedeil pallone da Thiam, poi Garritano ... Pg Perugia, respingere richiesta ricusazione Palamara - Politica La Procura generale di Perugia ha chiesto il rigetto della domanda di ricusazione avanzata dai difensori di Luca Palamara dei giudici di fronte ai quali è in corso il processo per corruzione. (ANSA) ...Terni, 30 aprile 2022 - Davanti a oltre diecimila spettatori la Ternana vince il derby dell'Umbria, battendo il Perugia per uno a zero nella bolgia del “Libero Liberati”. L'uomo-derby è Donnarumma che ...