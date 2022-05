Osservato speciale in Inter-Empoli: è lui il prescelto sul calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022) Inter-Empoli vale molto per lo Scudetto, ma può essere importante anche in ottica mercato. Ecco chi è l’Osservato speciale dei nerazzurri L’importanza dell’anticipo tra Inter e Empoli in ottica classifica… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 6 maggio 2022)vale molto per lo Scudetto, ma può essere importante anche in ottica mercato. Ecco chi è l’dei nerazzurri L’importanza dell’anticipo train ottica classifica… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

ricform : Il mio 'OSSERVATO SPECIALE' di questa 36a giornata di campionato è #IgnacioPussetto?Il numero 23 dell'#Udinese, dev… - MentalitNeroaz1 : Due nomi nel mirino per il ruolo di vice-Brozovic: Asllani, classe 2002, osservato speciale stasera, e Thuram, clas… - ParmeshSriv : RT @InterHubOff: ?? Due nomi nel mirino per il ruolo di vice #Brozovic: #Asllani (classe 2002, osservato speciale stasera, piace anche al #N… - InterHubOff : ?? Due nomi nel mirino per il ruolo di vice #Brozovic: #Asllani (classe 2002, osservato speciale stasera, piace anch… - LALAZIOMIA : Mercato Lazio, Sabato sera osservato speciale: occhi puntati su Caputo - -