Ospina | è addio con il Napoli

(Di venerdì 6 maggio 2022) L’agente diconferma che il suo assistito non sarà più un calciatore del. Il colombiano ha varie offerte Intervistato al quotidiano colombiano “Semana”, Lucas Jaramillo ha parlato della situazione di David. Il suo assistito andrà in scadenza di contratto e ormai è sicuro che andrà via da. L’ex portiere dell’Arsenal ha L'articolo

Advertising

MaurizioL12 : RT @MGuardasole: ULTIM'ORA #Ospina, l'agente annuncia l'addio al #Napoli al quotidiano colombiano Semana: 'Ci sono diverse trattative avvi… - andreacpp_99 : RT @MGuardasole: ULTIM'ORA #Ospina, l'agente annuncia l'addio al #Napoli al quotidiano colombiano Semana: 'Ci sono diverse trattative avvi… - Vincenz91461628 : RT @MGuardasole: ULTIM'ORA #Ospina, l'agente annuncia l'addio al #Napoli al quotidiano colombiano Semana: 'Ci sono diverse trattative avvi… - sportli26181512 : Napoli, l'agente di #Ospina conferma: 'Trattative con altri club in corso': Il portiere colombiano vicino all'addio… - Olimpia07522322 : RT @MGuardasole: ULTIM'ORA #Ospina, l'agente annuncia l'addio al #Napoli al quotidiano colombiano Semana: 'Ci sono diverse trattative avvi… -

Davide il Napoli si separeranno con ogni probabilità a fine stagione. Il portiere non rinnoverà il ... A confermare le voci su un suo possibileci ha pensato l'agente del giocatore Lucas ...Agenteannunciaal Napoli: "Sceglieremo la soluzione migliore". Le parole del procuratore del portiere Intervistato dal portale colombiana semana.com, l'agente di David, Lucas Jaramillo, ...David Ospina e il Napoli si separeranno con ogni probabilità a fine stagione. Il portiere non rinnoverà il contratto con gli azzurri e potrà dunque trasferirsi a costo zero. Il colombiano è a Napoli d ...David Ospina è vicino all'addio al Napoli. Le indiscrezioni degli ultimi giorni sono state confermate dall'agente del portiere colombiano, Lucas Jaramillo, che in un'intervista al portale sudamericano ...