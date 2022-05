Olio Capitale in programma dal 13 al 15 maggio a Trieste (Di venerdì 6 maggio 2022) Torna in presenza dopo due anni di stop a causa della pandemia il salone Olio Capitale. Presentata questa mattina in Camera di commercio Venezia Giulia rassegna dedicata a produttori e buyer in programma dal 13 al 15 maggio al Trieste Convention Center in Porto Vecchio, a Trieste. Hanno confermato la presenza oltre 170 aziende produttrici provenienti da Italia e Grecia mentre i buyer arriveranno da tutta Europa e dal Giappone. La fiera è organizzata da Camera di commercio Venezia Giulia attraverso Aries, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio (Anco) e gode del sostegno dell’Unioncamere, della Regione Friuli Venezia Giulia la partecipazione del Network Mirabilia e la co-organizzazione del Comune di Trieste. Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e ... Leggi su udine20 (Di venerdì 6 maggio 2022) Torna in presenza dopo due anni di stop a causa della pandemia il salone. Presentata questa mattina in Camera di commercio Venezia Giulia rassegna dedicata a produttori e buyer indal 13 al 15al Trieste Convention Center in Porto Vecchio, a Trieste. Hanno confermato la presenza oltre 170 aziende produttrici provenienti da Italia e Grecia mentre i buyer arriveranno da tutta Europa e dal Giappone. La fiera è organizzata da Camera di commercio Venezia Giulia attraverso Aries, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città dell’(Anco) e gode del sostegno dell’Unioncamere, della Regione Friuli Venezia Giulia la partecipazione del Network Mirabilia e la co-organizzazione del Comune di Trieste. Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e ...

