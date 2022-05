Nedved: «A Kean non chiediamo i gol di CR7. Serve uno zoccolo italiano» (Di venerdì 6 maggio 2022) Nedved a Sky: le dichiarazioni del vicepresidente prima di Genoa Juve: «A Kean posso chiedere 25 gol all’anno» Pavel Nedved a Sky prima di Genoa Juve. Le sue dichiarazioni FUTURO Kean – «Perchè non potrei chiedergli gli stessi gol di Ronaldo? Il potenziale del ragazzo è grande, è sempre un 2000 e se gioca vicino alla porta sa fare i gol, quindi gli chiedo tanto. Il prossimo anno ci aspettiamo che gli attaccanti segnino di più, siamo un po’ mancati sotto porta». COME NON SI PENSA A MERCOLEDI’ – «Bella domanda. Bisogna fare i professionisti sempre e comunque, si porta una maglia pesante per cui devi sempre fare il tuo dovere. Nessuno nasconde che si pensa comunque a mercoledì». RINNOVI DE SCIGLIO E BERNARDESCHI DOPO MERCOLEDI’ – «Potrebbe essere. Si è lavorato sulle scadenze e ancora si sta lavorando possono ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 maggio 2022)a Sky: le dichiarazioni del vicepresidente prima di Genoa Juve: «Aposso chiedere 25 gol all’anno» Pavela Sky prima di Genoa Juve. Le sue dichiarazioni FUTURO– «Perchè non potrei chiedergli gli stessi gol di Ronaldo? Il potenziale del ragazzo è grande, è sempre un 2000 e se gioca vicino alla porta sa fare i gol, quindi gli chiedo tanto. Il prossimo anno ci aspettiamo che gli attaccanti segnino di più, siamo un po’ mancati sotto porta». COME NON SI PENSA A MERCOLEDI’ – «Bella domanda. Bisogna fare i professionisti sempre e comunque, si porta una maglia pesante per cui devi sempre fare il tuo dovere. Nessuno nasconde che si pensa comunque a mercoledì». RINNOVI DE SCIGLIO E BERNARDESCHI DOPO MERCOLEDI’ – «Potrebbe essere. Si è lavorato sulle scadenze e ancora si sta lavorando possono ...

