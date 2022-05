MXGP, Jorge Prado si fa male ad una spalla in allenamento e salterà il GP d’Italia di Maggiora (Di venerdì 6 maggio 2022) Continua a perdere pezzi, e che pezzi, il Mondiale MXGP 2022. Dopo l’ufficialità dell’arrivederci all’anno prossimo del campione uscente, l’olandese Jeffrey Herlings, che non è ancora stato in grado di superare al 100% l’infortunio al tallone sinistro di febbraio, è notizia di oggi il forfeit di Jorge Prado in vista del Gran Premio d’Italia di Maggiora che si disputerà questo fine settimana. Lo spagnolo, che attualmente si trova al secondo posto nella classifica generale della classe regina, dunque, sarà costretto a saltare la prova italiana di questo weekend, ma potrebbe provare già a recuperare in vista del prossimo appuntamento, ovvero il ??Gran Premio di Sardegna, che si correrà il 15 maggio. In questo modo Tim Gajser, già in fuga, potrebbe chiudere i conti in anticipo a livello di titolo. Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Continua a perdere pezzi, e che pezzi, il Mondiale2022. Dopo l’ufficialità dell’arrivederci all’anno prossimo del campione uscente, l’olandese Jeffrey Herlings, che non è ancora stato in grado di superare al 100% l’infortunio al tallone sinistro di febbraio, è notizia di oggi il forfeit diin vista del Gran Premiodiche si disputerà questo fine settimana. Lo spagnolo, che attualmente si trova al secondo posto nella classifica generale della classe regina, dunque, sarà costretto a saltare la prova italiana di questo weekend, ma potrebbe provare già a recuperare in vista del prossimo appuntamento, ovvero il ??Gran Premio di Sardegna, che si correrà il 15 maggio. In questo modo Tim Gajser, già in fuga, potrebbe chiudere i conti in anticipo a livello di titolo. Il ...

Advertising

OA_Sport : #MXGP, Jorge #Prado si fa male ad una spalla in allenamento e salterà il GP d’Italia di Maggiora #motocross - Tuttipazziperi1 : Il pilota della #GASGAS ha riportato la lussazione di una spalla e sarà indisponibile per il Gran Premio d'Italia d… - SpeedweekMag : Jorge Prado (GASGAS): Kein Start in Maggiora! - DanieleFassina : RT @P300it: MXGP | Infortunio ad una spalla per Jorge Prado: niente GP Italia per lo spagnolo ? di Federico Benedusi ?? - federicob95 : RT @P300it: MXGP | Infortunio ad una spalla per Jorge Prado: niente GP Italia per lo spagnolo ? di Federico Benedusi ?? -