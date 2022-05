Masters 1000 Madrid 2022: Tsitsipas batte Rublev in tre set e raggiunge la semifinale (Di venerdì 6 maggio 2022) Stefanos Tsitsipas ha confermato ulteriormente l’affinità delle sue caratteristiche alla terra battuta, battendo Andrey Rublev per 6-3, 2-6, 6-4 ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2022. Ennesimo grande risultato sul rosso per il tennista greco, dotato di aperture ampie e a suo agio sulla superficie di riferimento in Spagna, peraltro anche più rapida del normale per le condizioni di gioco. Non solo accelerazioni fulminanti con il dritto, ma in toto un tennis completo e uno stile di gioco elegante, old style, ancora una volta efficace ai danni di un giocatore monocorde, per quanto devastante, come Rublev. Il moscovita ha reagito con straordinaria prorompenza a un primo set sottotono rispetto alle aspettative, collezionando vincenti e ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) Stefanosha confermato ulteriormente l’affinità delle sue caratteristiche alla terra battuta,ndo Andreyper 6-3, 2-6, 6-4 ai quarti di finale deldi. Ennesimo grande risultato sul rosso per il tennista greco, dotato di aperture ampie e a suo agio sulla superficie di riferimento in Spagna, peraltro anche più rapida del normale per le condizioni di gioco. Non solo accelerazioni fulminanti con il dritto, ma in toto un tennis completo e uno stile di gioco elegante, old style, ancora una volta efficace ai danni di un giocatore monocorde, per quanto devastante, come. Il moscovita ha reagito con straordinaria prorompenza a un primo set sottotono rispetto alle aspettative, collezionando vincenti e ...

Advertising

sportface2016 : Masters 1000 #Madrid 2022, spettatore a #Rublev: 'Vai a casa, stop alla guerra' - sportface2016 : Masters 1000 #Madrid 2022: il programma di sabato 7 maggio, con #Djokovic-#Alcaraz - sportface2016 : Masters 1000 #Madrid 2022, #Alcaraz dopo aver battuto #Nadal: 'Ricorderemo questo giorno per tutta la vita' - Ilsuperbo89 : Spero nel derby ovviamente, sarei curioso di capire come andrebbe. Cobolli è quello nel complesso messo meglio,non… - infoitsport : Djokovic-Alcaraz domani in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2022 -