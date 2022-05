Manuel Bortuzzo e Lulù, Soleil Sorge con un like fa capire chi sostiene: da che parte sta? (Di venerdì 6 maggio 2022) Fazioni per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Dopo la fine della storia d’amore tra gli ex gieffini, sono impazzate le polemiche. E ora, anche Soleil Sorge ha detto la sua. Da un lato il nuotatore triestino, che afferma che la love story si è spenta per incompatibilità caratteriali; dall’altro la principessa che ha dichiarato che non c’era alcun problema con il ragazzo, ma la famiglia di Manuel non l’ha accettata e, quindi, sarebbe stata questa la causa della rottura. L’italo americana ha fatto intendere cosa pensa della faccenda piazzando un like a un commento su Twitter ad un post del fanclub di Soleil con la didascalia: “Cara Lulù ricordati che non sei mai sola. Hai dei fan pazzeschi come lo sei tu. ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 6 maggio 2022) Fazioni perSelassiè. Dopo la fine della storia d’amore tra gli ex gieffini, sono impazzate le polemiche. E ora, ancheha detto la sua. Da un lato il nuotatore triestino, che afferma che la love story si è spenta per incompatibilità caratteriali; dall’altro la principessa che ha dichiarato che non c’era alcun problema con il ragazzo, ma la famiglia dinon l’ha accettata e, quindi, sarebbeta quela causa della rottura. L’italo americana ha fatto intendere cosa pensa della faccenda piazzando una un commento su Twitter ad un post del fanclub dicon la didascalia: “Cararicordati che non sei mai sola. Hai dei fan pazzeschi come lo sei tu. ...

