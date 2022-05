Luisa uccisa da un malore a 48 anni: trovata morta nella sua casa di Bologna (Di venerdì 6 maggio 2022) MIRA - trovata morta in casa probabilmente vittima di un malore . La tragedia si è consumata il 29 aprile nella casa di Bologna dove Luisa Lissandrin Marton, 48 anni, risiedeva da tempo. La donna era ... Leggi su leggo (Di venerdì 6 maggio 2022) MIRA -inprobabilmente vittima di un. La tragedia si è consumata il 29 apriledidoveLissandrin Marton, 48, risiedeva da tempo. La donna era ...

serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: #luisa lissandrin uccisa da un malore a 48 anni, trovata #morta nella sua casa di Bologna - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #luisa lissandrin uccisa da un malore a 48 anni, trovata #morta nella sua casa di Bologna - ilmessaggeroit : #luisa lissandrin uccisa da un malore a 48 anni, trovata #morta nella sua casa di Bologna - francobus100 : Trovata morta nella sua casa: lutto per Luisa Lissandrin uccisa da un malore a 48 anni - luisa_pacelli : RT @sruotolo1: Non diciamo buon #PrimoMaggio. Non c’è nulla da festeggiare. La mamma di Luana, l’operaia di 22 anni uccisa dall’orditoio, c… -