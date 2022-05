La 15enne ucraina ferita dai russi che per salvarsi ha guidato un’auto attraverso un campo minato (Di venerdì 6 maggio 2022) Una ragazza di 15 anni di Popasna, nella regione ucraina di Lugansk, ha guidato su una strada minata – nonostante fosse stata colpita da soldati russi – per salvare diverse persone. Il caso è stato reso pubblico dalla stampa ucraina in un’intervista nella quale la bambina ha raccontato i momenti drammatici che ha vissuto. Lisa era in macchina con quattro adulti, tre uomini e una donna, quando l’auto è stata bersagliata dai militari di Mosca. Due degli uomini sono rimasti feriti e la bambina ha deciso di mettersi al volante per proseguire il pericoloso viaggio, cercando di portare tutti in salvo. “Avevo urgente bisogno di aiuto, stavo perdendo molto sangue. Le mine sulla strada erano come una scacchiera. Sulla strada c’era anche il corpo di una donna”, dichiara la giovane, ferita con colpi di arma da ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Una ragazza di 15 anni di Popasna, nella regionedi Lugansk, hasu una strada minata – nonostante fosse stata colpita da soldati– per salvare diverse persone. Il caso è stato reso pubblico dalla stampain un’intervista nella quale la bambina ha raccontato i momenti drammatici che ha vissuto. Lisa era in macchina con quattro adulti, tre uomini e una donna, quando l’auto è stata bersagliata dai militari di Mosca. Due degli uomini sono rimasti feriti e la bambina ha deciso di mettersi al volante per proseguire il pericoloso viaggio, cercando di portare tutti in salvo. “Avevo urgente bisogno di aiuto, stavo perdendo molto sangue. Le mine sulla strada erano come una scacchiera. Sulla strada c’era anche il corpo di una donna”, dichiara la giovane,con colpi di arma da ...

