Inzaghi: 'Farò rivedere alla squadra i primi 25 minuti. Questa vittoria ci dà fiducia' Inter - Empoli è stato un frullatore, ma non c'è modo migliore di uscirne che con una rimonta strepitosa condita dal primo posto assicurato per i prossimi due giorni. Una montagna di pressione sulle ...

Inzaghi: 'Farò rivedere alla squadra i primi 25 minuti. Questa vittoria ci dà fiducia' Falsa partenza Quello di cui invece non può essere soddisfatto Inzaghi è ovviamente l'inizio di gara: "Rifaremo a vedere ai ragazzi i primi 20 - 25 minuti, perché li abbiamo giocati con troppa foga ... Inzaghi: 'Non guardiamo il Milan. Su Handanovic decido all'ultimo' Inzaghi, come avete preparato l'incontro con l'Udinese Come ci arriva la squadra Abbiamo avuto ... Per quel che riguarda le altre scelte, le farò domani, quando ci sarà un allenamento leggero e ... numero-diez.com Falsa partenza Quello di cui invece non può essere soddisfattoè ovviamente l'inizio di gara: "Rifaremo a vedere ai ragazzi i primi 20 - 25 minuti, perché li abbiamo giocati con troppa foga ..., come avete preparato l'incontro con l'Udinese Come ci arriva la squadra Abbiamo avuto ... Per quel che riguarda le altre scelte, ledomani, quando ci sarà un allenamento leggero e ... Inter, Inzaghi: "Farò vedere alla squadra i primi 25 minuti"