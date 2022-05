Internazionali BNL d’Italia 2022: Paolini entra direttamente al main draw e libera wild card a Trevisan (Di venerdì 6 maggio 2022) Jasmine Paolini è entrata per classifica in modo diretto al main draw degli Internazionali BNL d’Italia 2022 e così facendo ha liberato la sua wild card alla successiva italiana in ordine di classifica, che è Martina Trevisan. Dunque le due tenniste toscane sono dentro al tabellone principale del torneo: la Paolini, che era precedentemente wild card, sfrutta alcune cancellazioni per entrare direttamente, la sua wild card passa così a Trevisan che evita di dover giocare le qualificazioni. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) Jasmineta per classifica in modo diretto aldegliBNLe così facendo hato la suaalla successiva italiana in ordine di classifica, che è Martina. Dunque le due tenniste toscane sono dentro al tabellone principale del torneo: la, che era precedentemente, sfrutta alcune cancellazioni perre, la suapassa così ache evita di dover giocare le qualificazioni. SportFace.

