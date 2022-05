Giro d’Italia 2022, Mathieu van der Poel chiarisce i suoi obiettivi: “Voglio prendermi la maglia rosa e completare la corsa” (Di venerdì 6 maggio 2022) Questione di ore, se non minuti, separano la carovana dall’avvio ufficiale del Giro d’Italia 2022. Ai nastri di partenza di Budapest spicca la casacca dell’uomo di punta della Alpecin-Fenix, Mathieu van der Poel, reduce da un inizio di stagione esaltante nonostante l’infortunio e favorito d’obbligo della tappa di apertura. Le pendenze del settore finale ben si addicono alle caratteristiche del neerlandese, al suo esordio nella corsa rosa. Obiettivo della vigilia indossare il simbolo del primato così come fece al Tour dello scorso anno: non c’è occasione più ghiotta di quella odierna per battezzare nel migliore dei modi la prima presenza al Giro. Tanti i rivali che metteranno i bastoni fra le ruote a Van der Poel sullo strappo ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Questione di ore, se non minuti, separano la carovana dall’avvio ufficiale del. Ai nastri di partenza di Budapest spicca la casacca dell’uomo di punta della Alpecin-Fenix,van der, reduce da un inizio di stagione esaltante nonostante l’infortunio e favorito d’obbligo della tappa di apertura. Le pendenze del settore finale ben si addicono alle caratteristiche del neerlandese, al suo esordio nella. Obiettivo della vigilia indossare il simbolo del primato così come fece al Tour dello scorso anno: non c’è occasione più ghiotta di quella odierna per battezzare nel migliore dei modi la prima presenza al. Tanti i rivali che metteranno i bastoni fra le ruote a Van dersullo strappo ...

Advertising

giroditalia : ?? @JooAlmeida98 is aiming for podium in third appearance ?? @JooAlmeida98 è al suo terzo Giro d'Italia. Il suo obie… - Eurosport_IT : Prendete appunti ?? 21 giorni sono tanti e c'è da prepararsi per entrare al meglio nel mondo del Giro d'Italia! ??… - giroditalia : ??How to watch the 2022 Giro d'Italia?? - LGiratempo : RT @letteratume: Quattro ottimi libri, dedicati a chi ama il ciclismo e non solo, per pedalare verso la partenza (ungherese) del Giro d'Ita… - Tele_Nicosia : Carglass fornitore ufficiale del Giro d’Italia -