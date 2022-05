Caso Mps, la Corte d'Appello ribalta la sentenza: assolti banche e manager (Di venerdì 6 maggio 2022) La Corte d'Appello di Milano ha assolto tutti gli imputati, dall'ex presidente di Mps Giuseppe Mussari all'ex dg Antonio Vigni fino alle banche Deutsche Bank AG, la sua filiale londinese e Nomura, nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 maggio 2022) Lad'di Milano ha assolto tutti gli imputati, dall'ex presidente di Mps Giuseppe Mussari all'ex dg Antonio Vigni fino alleDeutsche Bank AG, la sua filiale londinese e Nomura, nel ...

