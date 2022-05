Zaccheroni: «Non mi aspettavo l’Inter vincesse a Udine, dopo Bologna…» (Di giovedì 5 maggio 2022) Zaccheroni commenta la sfida scudetto alla vigilia del weekend della terzultima giornata: «Il Milan mi piace» Da ex, Inter e Milan, Alberto Zaccheroni commenta su Tuttosport la vittoria Inter a Udine dopo lo scivolone a Bologna. Alla vigilia della sfida casalinga con gli uomini di Andreazzoli, fondamentale per rimanere a galla nella lotta scudetto. «Il Milan adesso è posizionato meglio, anche se l’Inter ha risposto in maniera impressionante al risultato negativo di Bologna. Non era facile andare a vincere a Udine dopo una mazzata simile. Invece ho visto i leader salire in cattedra per trascinare i compagni. Soprattutto Ivan Perisic che mi sembra il vero termometro della squadra – dice – l’Inter ha più storia guardando al passato dei componenti ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022)commenta la sfida scudetto alla vigilia del weekend della terzultima giornata: «Il Milan mi piace» Da ex, Inter e Milan, Albertocommenta su Tuttosport la vittoria Inter alo scivolone a Bologna. Alla vigilia della sfida casalinga con gli uomini di Andreazzoli, fondamentale per rimanere a galla nella lotta scudetto. «Il Milan adesso è posizionato meglio, anche seha risposto in maniera impressionante al risultato negativo di Bologna. Non era facile andare a vincere auna mazzata simile. Invece ho visto i leader salire in cattedra per trascinare i compagni. Soprattutto Ivan Perisic che mi sembra il vero termometro della squadra – dice –ha più storia guardando al passato dei componenti ...

