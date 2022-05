“X Factor 2022”, Ambra Angiolini debutta in giuria: al suo fianco Fedez (Di giovedì 5 maggio 2022) Ambra Angiolini è un’attrice, conduttrice televisiva e radiofonica e cantante italiana. Dopo aver esordito appena quindicenne in Bulli e pupe, programma estivo di prima serata di Canale 5, ha ottenuto un’enorme notorietà nella stagione 1992/1993 con la conduzione del programma Non è la Rai. Successivamente ha continuato a condurre programmi televisivi e ha sperimentato diversi altri ruoli nel mondo dello spettacolo come ad esempio quello di attrice e cantante. Ora per lei da settembre 2022 inizia una nuova avventura: Ambra Angiolini farà parte della giuria di X Factor 2022.



Ambra Angiolini farà parte della giuria di X Factor 2022: l’annuncio ufficiale è arrivato ... Leggi su tvzap (Di giovedì 5 maggio 2022)è un’attrice, conduttrice televisiva e radiofonica e cantante italiana. Dopo aver esordito appena quindicenne in Bulli e pupe, programma estivo di prima serata di Canale 5, ha ottenuto un’enorme notorietà nella stagione 1992/1993 con la conduzione del programma Non è la Rai. Successivamente ha continuato a condurre programmi televisivi e ha sperimentato diversi altri ruoli nel mondo dello spettacolo come ad esempio quello di attrice e cantante. Ora per lei da settembreinizia una nuova avventura:farà parte delladi Xfarà parte delladi X: l’annuncio ufficiale è arrivato ...

Advertising

zazoomblog : X Factor 2022 non solo Fedez: svelata in anteprima la nuova giuria! - #Factor #Fedez: #svelata #anteprima - TV_Italiana : Dopo il Concertone, per #Ambra arriva anche #XFactor2022: sarà una dei quattro giudici. - CorriereCitta : X Factor 2022: in giuria anche Manuel Agnelli e Dargen D’Amico? - CatelliRossella : X Factor 2022, Ambra in giuria, a settembre su Sky - Tv - ANSA - CorrNazionale : #AmbraAngiolini nuovo giudice di #XFactor: è ufficiale. La conduttrice affiancherà #Fedez nella nuova edizione del… -