Un altro schiaffo a Pier Silvio Berlusconi dal numero uno di ProSieben

Intervista a Rainer Beaujean: l'amministratore delegato di ProSieben bolla come donchisciottesca la trattativa di consolidamento nel settore del media tedesco Financial Times, pagina 7, di Alex Barker. Il capo di ProSiebenSat.1 ha paragonato la fusione delle emittenti più importanti della Germania alla futile ricerca di Don Chisciotte, mentre ha sostenuto un futuro indipendente per la sua azienda di media. Rainer Beaujean, amministratore delegato della bavarese ProSieben, ha messo in dubbio il caso di consolidamento che sta travolgendo il settore radiotelevisivo europeo, sostenendo che si tratta di accordi transfrontalieri commercialmente non validi o di fusioni impossibili a livello normativo. «Le agenzie pubblicitarie si lamenterebbero, i clienti si lamenterebbero, è un incubo», ha detto Beaujean dell'obiettivo a lungo termine ...

