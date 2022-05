Ucraina, Conte: “Io da Draghi? È il Parlamento che aspetta di ricevere il premier” (Di giovedì 5 maggio 2022) “Se andrò da Draghi? No, è il Parlamento che aspetta di ricevere Draghi“. Ha risposto così il leader Movimento 5 stelle Giuseppe Conte ai cronisti, arrivando al Tempio di Adriano per la prima lezione della Scuola di formazione 5 Stelle. “Non è una questione di essere professionisti della politica, tutti devono interessarsi della politica. Io anche da presidente del consiglio ho sempre continuato a studiare, limitarsi all’imposizione delle mani, c’è sempre tempo per la scuola di formazione l’importante è partire” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) “Se andrò da? No, è ilchedi“. Ha risposto così il leader Movimento 5 stelle Giuseppeai cronisti, arrivando al Tempio di Adriano per la prima lezione della Scuola di formazione 5 Stelle. “Non è una questione di essere professionisti della politica, tutti devono interessarsi della politica. Io anche da presidente del consiglio ho sempre continuato a studiare, limitarsi all’imposizione delle mani, c’è sempre tempo per la scuola di formazione l’importante è partire” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : Si parla di lui perché ieri ha pulito in uno studio tv la sedia sulla quale si era appena seduto Giuseppe Conte. Ma… - Ettore_Rosato : Dalla polemica sulle armi all’Ucraina, alla difesa -di fatto- della presidenza a #Petrocelli al no alla norma sul t… - reportrai3 : Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina la missione dei medici e militari russi che nel marzo 2020, durante la pand… - raspa90 : RT @eziomauro: Guerini sull'Ucraina: 'A Kiev armi per neutralizzare postazioni russe'. Conte: 'Da lui parole preoccupanti ma poi precisazio… - repubblica : RT @eziomauro: Guerini sull'Ucraina: 'A Kiev armi per neutralizzare postazioni russe'. Conte: 'Da lui parole preoccupanti ma poi precisazio… -