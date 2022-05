Temptation Island, Carlotta Adacher racconta come è finita la sua storia con Alessandro Autera (Di giovedì 5 maggio 2022) Carlotta Adacher è stata intervista da Mondo TV 24 proprio oggi, insieme al nuovo fidanzato Giulio Raselli. In quell’occasione, a parte parlare di come è nata la loro relazione e di come sta proseguendo, immancabile è stata una domanda rivolta proprio a Carlotta. Domanda inerente alla sua esperienza a Temptaion Island: “Ad oggi che cosa porti di positivo, oltre ad una storia che poi è finita?”. Carlotta ha raccontato con affetto quei momenti vissuti all’interno del villaggio: Quello sì. Io ti dirò, a me come esperienza è piaciuta tantissimo e la rifarei anche domani. Al di là di Alessandro, il mio ex. Proprio come esperienza: stai senza telefono, stai tre settimane ... Leggi su isaechia (Di giovedì 5 maggio 2022)è stata intervista da Mondo TV 24 proprio oggi, insieme al nuovo fidanzato Giulio Raselli. In quell’occasione, a parte parlare diè nata la loro relazione e dista proseguendo, immancabile è stata una domanda rivolta proprio a. Domanda inerente alla sua esperienza a Temptaion: “Ad oggi che cosa porti di positivo, oltre ad unache poi è?”.hato con affetto quei momenti vissuti all’interno del villaggio: Quello sì. Io ti dirò, a meesperienza è piaciuta tantissimo e la rifarei anche domani. Al di là di, il mio ex. Proprioesperienza: stai senza telefono, stai tre settimane ...

