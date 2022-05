Stasera in tv, 5 maggio 2022: Don Matteo 13 e Big Show (Di giovedì 5 maggio 2022) Giovedì 5 maggio 2022 i palinsesti televisivi propongono appuntamenti per tutti i gusti: film, fiction e talk Show. Cosa vedere Stasera in tv? Stasera in tv 5 maggio 2022 La programmazione serale di giovedì 5 maggio 2022 è ampia. Il primo canale della Rete presenta una nuova puntata della serie tv Don Matteo 13. Canale 5 offre l'ultimo appuntamento con il programma Big Show, condotto da Enrico Papi. Quanti hanno voglia di trascorrere la serata in compagnia di una bella pellicola possono optare per Dove vai in vacanza su Canale34 oppure I ponti di Madison County su La5. In alternativa, Rete4 presenta il talk Show Dritto e rovescio, mentre Rai3 il film Ladies in Black. Cosa c'è ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 5 maggio 2022) Giovedì 5i palinsesti televisivi propongono appuntamenti per tutti i gusti: film, fiction e talk. Cosa vederein tv?in tv 5La programmazione serale di giovedì 5è ampia. Il primo canale della Rete presenta una nuova puntata della serie tv Don13. Canale 5 offre l'ultimo appuntamento con il programma Big, condotto da Enrico Papi. Quanti hanno voglia di trascorrere la serata in compagnia di una bella pellicola possono optare per Dove vai in vacanza su Canale34 oppure I ponti di Madison County su La5. In alternativa, Rete4 presenta il talkDritto e rovescio, mentre Rai3 il film Ladies in Black. Cosa c'è ...

