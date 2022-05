Polemiche sui talk show, Corrado Formigli su Enrico Mentana: “Mi pare abbia mandato in onda un’intervista al portavoce di Putin” (Di giovedì 5 maggio 2022) “Cristiane Amanpour ha intervistato Peskov, il portavoce di Putin, e mi pare che Enrico Mentana l’abbia mandata in onda. Io in trasmissione inviterei anche Putin“. Così Corrado Formigli in un’intervista a Repubblica. Il conduttore di Piazza Pulita, il talk di approfondimento su politica e attualità de La7, commenta così la lettera scritta ieri, 4 maggio, dal direttore del TgLa7: “Scrissi qui cinque mesi fa che mi onoravo di non aver mai ospitato nel tg che dirigo nessun esponente dei no vax. Allo stesso modo mi onoro oggi di non invitare chi sostiene o giustifica l’invasione russa in Ucraina“, le parole di Mentana su Facebook. Ma Formigli non ci sta e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) “Cristiane Amanpour ha intervistato Peskov, ildi, e michel’mandata in. Io in trasmissione inviterei anche“. Cosìina Repubblica. Il conduttore di Piazza Pulita, ildi approfondimento su politica e attualità de La7, commenta così la lettera scritta ieri, 4 maggio, dal direttore del TgLa7: “Scrissi qui cinque mesi fa che mi onoravo di non aver mai ospitato nel tg che dirigo nessun esponente dei no vax. Allo stesso modo mi onoro oggi di non invitare chi sostiene o giustifica l’invasione russa in Ucraina“, le parole disu Facebook. Manon ci sta e ...

