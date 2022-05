(Di giovedì 5 maggio 2022) E’Maietta, 55 anni, l’insegnantee uccisa questa mattina da unin corsa alla stazione di. La circolazione ferroviaria, dopo la tragedia, è ancora in tilt.dalMaietta Secondo quanto ricostruito,stava per prendere unche l’avrebbe condotta a Roma, dove aveva un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Teleclubitalia.it

E poi, unSebbene in balia della realtà che le appare davanti agli occhi, Asuna continua a ... UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis(CE), UCI ...Il sindaco di, in provincia di Caserta, ha dato la triste notizia della morte di Giuliano Margherita, il 14enne disabile abbandonato dai genitori e adottato dal Comune. Il ragazzino ... Marcianise, addio a Raffaella: travolta dal treno mentre va a lavoro MARCIANISE – Si chiamava Raffaella Maietta ed aveva 55 anni l’insegnante morta stamattina nella stazione di Marcianise, travolta da un treno in corsa (CLIKKA E LEGGI). Raffaella si stava recando prob ...