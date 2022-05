Livio Cori rompe il silenzio e dice la verità sulla fine con Anna Tatangelo (Di giovedì 5 maggio 2022) Per Livio Cori è importante precisare che non ha detto nulla sulla fine del rapporto con Anna Tatangelo, con le sue parole indirettamente conferma che è finita ma che non ha mai detto nulla. Il rapper rompe il silenzio, ripete che quello che tutti hanno letto sono solo fake news, che non ha rilasciato alcuna intervista. E’ evidente che Livio Cori si riferisce a quanto riportato dalla rivista Oggi. La fine della storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori ha sorpreso tutti, le loro foto scomparse sui social, tutto avvenuto poco dopo la dichiarazione d’amore della cantante, la sua dolcissima dedica, quel “Noi” che avevamo emozionato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 5 maggio 2022) Perè importante precisare che non ha detto nulladel rapporto con, con le sue parole indirettamente conferma che è finita ma che non ha mai detto nulla. Il rapperil, ripete che quello che tutti hanno letto sono solo fake news, che non ha rilasciato alcuna intervista. E’ evidente chesi riferisce a quanto riportato dalla rivista Oggi. Ladella storia d’amore traha sorpreso tutti, le loro foto scomparse sui social, tutto avvenuto poco dopo la dichiarazione d’amore della cantante, la sua dolcissima dedica, quel “Noi” che avevamo emozionato ...

