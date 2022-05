LIVE Roma-Leicester 1-0, Conference League 2022 in DIRETTA: Abraham porta in vantaggio i giallorossi! (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21? Pellegrini per Zaniolo ma il trequartista della Roma era in fuorigioco. 19? Pellegrini impegna il portiere con un tiro d’esterno. 17? Dewsbury-Hall sinistro a giro che finisce fuori. 15? Gooooooooooooooooooool, Abrahammmmmmmmmmmmmmmmmm, su calcio d’angolo sbuca Abraham che di testa mette in rete, Roma-Leicester 1-0. 13? Di piatto Pellegrini non trova il secondo palo. 11? Colpo di testa di Smalling che finisce oltre la traversa. 9? Punizione di Pellegrini che impegna il portiere. 7? Molto attivo Zalewski che già sulla fascia sinistra comincia a creare problemi al Leicester. 5? Roma con i tre difensori centrali molto stretti. 3? Leicester prova a partire con un pressing ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21? Pellegrini per Zaniolo ma il trequartista dellaera in fuorigioco. 19? Pellegrini impegna il portiere con un tiro d’esterno. 17? Dewsbury-Hall sinistro a giro che finisce fuori. 15? Gooooooooooooooooooool,mmmmmmmmmmmmmmmmm, su calcio d’angolo sbucache di testa mette in rete,1-0. 13? Di piatto Pellegrini non trova il secondo palo. 11? Colpo di testa di Smalling che finisce oltre la traversa. 9? Punizione di Pellegrini che impegna il portiere. 7? Molto attivo Zalewski che già sulla fascia sinistra comincia a creare problemi al. 5?con i tre difensori centrali molto stretti. 3?prova a partire con un pressing ...

Advertising

TuttoASRoma24 : Roma-Leicester 1-0, Abraham porta in vantaggio i giallorossi: segui la Conference League in Diretta LIVE ????… - corgiallorosso : LIVE Roma-Leicester 1-0 (11' Abraham) – 16' Pellegrini vicino al raddoppio - fanpage : Ma quanto in alto ha saltato Abraham? ?? L'Olimpico è impazzito di gioia! #RomaLeicester - SkySport : Roma-Leicester è su Sky, anche in 4K: CLICCA QUI per risultato e tabellino LIVE #SkyUECL #UECL #ConferenceLeague… - RomoloVisconti1 : RT @ScuolaM5S: In diretta dalla Camera di commercio di Roma la prima delle #10lezionidiPolitica: parleremo di 'Etica e Politica' con Vito… -