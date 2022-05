Le creme per la pelle non fanno bene alla Leotta: meno vendite e meno utili (Di giovedì 5 maggio 2022) La crema per la pelle fa meno bene a Diletta Leotta. La conduttrice televisiva, infatti, è azionista al 33,3% della società milanese Malema, nata nel 2017 ma attiva un anno dopo che ha depositato il bilancio 2020 chiuso con ricavi per 49mila euro dai 94mila dell'anno prima e un utile finale crollato da 20mila euro a poco più di mille euro. Malema è titolare della linea di creme per la pelle Youth Milano cui la showgirl, essendo anche una delle principali influencer italiana sui social network, ha già dato visibilità sui propri canali ufficiali. Soci della Leotta sono, paritetici, l'ex compagno Matteo Mammì, direttore programmazione e produzione di Sky Sport e il chirurgo estetico Mirko Manola che ne è l'amministratore unico. Un'altra ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) La crema per lafaa Diletta. La conduttrice televisiva, infatti, è azionista al 33,3% della società milanese Malema, nata nel 2017 ma attiva un anno dopo che ha depositato il bilancio 2020 chiuso con ricavi per 49mila euro dai 94mila dell'anno prima e un utile finale crollato da 20mila euro a poco più di mille euro. Malema è titolare della linea diper laYouth Milano cui la showgirl, essendo anche una delle principali influencer italiana sui social network, ha già dato visibilità sui propri canali ufficiali. Soci dellasono, paritetici, l'ex compagno Matteo Mammì, direttore programmazione e produzione di Sky Sport e il chirurgo estetico Mirko Manola che ne è l'amministratore unico. Un'altra ...

