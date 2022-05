La Juventus beffa l’Inter nella corsa Scudetto – 5 maggio 2002 – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il 5capolista crolla clamorosamente contro la Lazio, regalando loai rivali dellaPer i tifosi bianconeri, il 5non è una data come le altre, ma un evento indimenticabile destinato a rimanerestoria dellae del calcio italiano. Quel giorno, infatti, va in scena uno dei ribaltoni più clamorosi mai visti in Serie A. Le due rivali di sempre, Inter e, arrivano a contendersi il titolo all’ultima giornata di campionato, con i nerazzurri in testa alla classifica di un solo punto sulla compagine torinese. La partita dellaI bianconeri, che negli ultimi impegni sono riusciti a ridurre sensibilmente un distacco ...