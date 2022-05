Inzaghi: «Milan? Noi facciamo la corsa sui noi stessi» (Di giovedì 5 maggio 2022) Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha presentato la partita contro l’Empoli: «Con l’Empoli gara insidiosa» Dopo il successo contro l’Udinese, l’Inter torna a San Siro per sfidare l’Empoli di Andreazzoli. In vista del fischio d’inizio del match valido per la 36esima giornata di Serie A, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Inter TV. Che partita sarà quella di domani? Sarà una di quelle partite molto insidiose perchè l’Empoli è una squadra di qualità, che ha già centrato il proprio obiettivo. Dovremo fare una partita molto attenta perchè ci confrontiamo con una squadra organizzata che verrà qui per fare la sua partita. Fa differenza giocare prima del Milan o è lo stesso? Il mio compito e quello del mio staff è quello di incidere su quello che abbiamo in mano, sulla nostra squadra, senza vedere quello che fanno gli ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Il tecnico dell’Inter Simoneha presentato la partita contro l’Empoli: «Con l’Empoli gara insidiosa» Dopo il successo contro l’Udinese, l’Inter torna a San Siro per sfidare l’Empoli di Andreazzoli. In vista del fischio d’inizio del match valido per la 36esima giornata di Serie A, Simoneha parlato ai microfoni di Inter TV. Che partita sarà quella di domani? Sarà una di quelle partite molto insidiose perchè l’Empoli è una squadra di qualità, che ha già centrato il proprio obiettivo. Dovremo fare una partita molto attenta perchè ci confrontiamo con una squadra organizzata che verrà qui per fare la sua partita. Fa differenza giocare prima delo è lo stesso? Il mio compito e quello del mio staff è quello di incidere su quello che abbiamo in mano, sulla nostra squadra, senza vedere quello che fanno gli ...

