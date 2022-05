Haas è davvero una Ferrari B? Il progettista Simone Resta non ci sta (Di giovedì 5 maggio 2022) Continua la polemica nel paddock della Formula 1. Haas è ancora additata come Ferrari B da diverse scuderie avversarie e la rabbia del team biancorosso monta sempre più. Gli statunitensi hanno impattato in modo positivo, dopo le brutte pRestazioni dello scorso anno, sulla nuova stagione diventando, rapidamente, una delle vetture in lotta per gli obiettivi di centro classifica. Simone Resta, progettista della monoposto, si è espresso sulle accuse esterne rivendicando la serietà del lavoro svolto. Haas è una Ferrari B? La risposta degli statunitensi In casa Haas non ci stanno. Tutte le polemiche mosse da qualche scuderia della Formula 1, infatti, sono riuscite ad indispettire la casa statunitense che ha rispedito al mittente , con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Continua la polemica nel paddock della Formula 1.è ancora additata comeB da diverse scuderie avversarie e la rabbia del team biancorosso monta sempre più. Gli statunitensi hanno impattato in modo positivo, dopo le brutte pzioni dello scorso anno, sulla nuova stagione diventando, rapidamente, una delle vetture in lotta per gli obiettivi di centro classifica.della monoposto, si è espresso sulle accuse esterne rivendicando la serietà del lavoro svolto.è unaB? La risposta degli statunitensi In casanon ci stanno. Tutte le polemiche mosse da qualche scuderia della Formula 1, infatti, sono riuscite ad indispettire la casa statunitense che ha rispedito al mittente , con ...

