“Ha compiuto 18 anni”. Oggi è così la bellissima figlia di Flavio Briatore e Heidi Klum (Di giovedì 5 maggio 2022) Lei si chiama Leni Klum, ma per molti il suo nome potrebbe non dirvi moltissimo. Invece si tratta di una famosissima figlia vip, che ha incantato tutti nelle ultime ore con delle foto meravigliose apparse sul suo profilo Instagram ufficiale. Infatti, la ragazza ha raggiunto uno dei traguardi più importanti della vita, ovvero i 18 anni di età. Sono davvero strepitose le immagini postate sui social network, che la ritraggono in festa. Stiamo parlando della figlia di Flavio Briatore e di Heidi Klum Ma della figlia di Flavio Briatore se n’era parlato anche recentemente. “Mamma e me”. così Leni Klum ha commentato la doppia copertina di aprile di Harper’s Bazaar Germania. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Lei si chiama Leni, ma per molti il suo nome potrebbe non dirvi moltissimo. Invece si tratta di una famosissimavip, che ha incantato tutti nelle ultime ore con delle foto meravigliose apparse sul suo profilo Instagram ufficiale. Infatti, la ragazza ha raggiunto uno dei traguardi più importanti della vita, ovvero i 18di età. Sono davvero strepitose le immagini postate sui social network, che la ritraggono in festa. Stiamo parlando delladie diMa delladise n’era parlato anche recentemente. “Mamma e me”.Leniha commentato la doppia copertina di aprile di Harper’s Bazaar Germania. ...

