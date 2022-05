Fisco: operazioni inesistenti, sequestro per 1,3 mln di euro (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPotenza – La Guardia di Finanza ha eseguito oggi una misura interdittiva a carico di un imprenditore di Pietrapertosa (Potenza), già amministratore unico e socio di maggioranza di una ditta per la vendita di auto di Potenza, indagato per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele e altro. All’imprenditore sarà vietato di esercitare attività professionali o imprenditoriali per un anno. Inoltre, è stato eseguito – su disposizione del gip presso il Tribunale del capoluogo, che ha accolto la richiesta della Procura delle Repubblica – il sequestro preventivo di beni mobili e immobili per un importo di oltre 1,3 milioni di euro, “corrispondente al valore delle imposte evase”. Il provvedimento è il risultato di indagini della Guardia di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPotenza – La Guardia di Finanza ha eseguito oggi una misura interdittiva a carico di un imprenditore di Pietrapertosa (Potenza), già amministratore unico e socio di maggioranza di una ditta per la vendita di auto di Potenza, indagato per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per, dichiarazione infedele e altro. All’imprenditore sarà vietato di esercitare attività professionali o imprenditoriali per un anno. Inoltre, è stato eseguito – su disposizione del gip presso il Tribunale del capoluogo, che ha accolto la richiesta della Procura delle Repubblica – ilpreventivo di beni mobili e immobili per un importo di oltre 1,3 milioni di, “corrispondente al valore delle imposte evase”. Il provvedimento è il risultato di indagini della Guardia di ...

Advertising

stranifattinews : Fisco: operazioni inesistenti, indagati quattro commercianti di auto tra Puglia, Basilicata, Calabria e Campania - anteprima24 : ** #Fisco: operazioni inesistenti, #Sequestro per 1,3 mln di euro ** - fisco24_info : Modello IVA 2022: nel quadro VO le opzioni per l’e-commerce: Scatta per le operazioni “sotto la soglia di protezion… -